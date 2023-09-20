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Sosyal Medya Pelerinsiz kahraman! Motorlu kuryenin yaptıklarına inanamayacaksınız
Sosyal Medya

Pelerinsiz kahraman! Motorlu kuryenin yaptıklarına inanamayacaksınız

Yeniakit Publisher
2023-09-20 12:17:00 -

İstanbul’da acil vakaya giden bir ambulans, trafikte ilerlemekte zorlanırken, motorlu bir kurye, ambulansın yardımına koştu.

İstanbul’da bir motorlu kurye ambulansa yol açmak için yoğun çaba içerisine girdi. Kurye, diğer sürücüleri eliyle uyarak ambulansa yol açtı. Yol vermeyenlere de tepki gösterdi.

Ambulans zamanla Yarışıyor

Acil vakalara müdahale edebilmek için adeta zamanla yarışan ambulanslar, trafikte yaşadığı sorunlar yüzünden sık sık gündeme geliyor. Bu defa alışılmışın dışında bir olay yaşandı. İstanbul’da çağrı üzerine acil bir vakaya müdahale için hareket eden bir ambulans, sol şeritten ilerlemeye çalıştı.

Kurye alkış Aldı

Ambulansın önünü açmak için diğer sürücüleri eliyle uyaran motorlu kurye, ikazlarını ciddiye almayanlara da tepki gösterdi. Ambulansın kamerasından saniye saniye kaydedilen görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Motorlu kurye yaptığı hareketle alkış aldı.

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