Peker'in Özışık videosu gündem olmuştu! Abdurrahman Dilipak, Boynukalın bombasını patlattı

Yeniakit.com.tr

Sedat Peker, Hadi Özışık ile olan bir görüntülü görüşmesini sosyal medyada yayımlayarak herkesi şaşırttı. Görüntülere ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hadi ve Süleyman Özışık kardeşlerle geçmişte mesaisinin olduğunu ancak uzun süredir kendileri ile görüşmediğini dolayısıyla Sedat Peker konusunda da onlarla iletişime geçmediğini söyledi. Bakan Soylu, Hadi Özışık ile Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu.

'Özışıkları savunan yok'

Gazeteci Abdurrahman Dilipak, dün gece yaşanan gelişmeyi twitter hesabından değerlendirdi. Dilipak, AK Parti Kadın Kolları'nın dava konusu köşe yazısının Hadi Özışık yönetimindeki İnternet Haber tarafından hedef alındığını hatırlatarak sitemde bulundu. Öte yandan Hadi Özışık'ın, tüm muhalif kesimin hedefinde olan eski Ayasofya Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'a bedduasına dikkat çeken Dilipak, "Farkında mısınız, Peker'in dostları dayanışıyor ama Özışıkları savunan kimse yok. Benim için 'AKP'nin Papatyaları' yazımla ilgili attıkları manşeti gönderdiler geçen gün. 'Ayasofya İmamı' Boynukalın için yazdıklarını da unutmadık. Oysa ben kendilerini daha ilk günlerinden tanırım." dedi.

'Senin boynun devrilsin'

İnternet Haber Medya Grup Başkanı Hadi Özışık, eski Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ı hedef alan çevrelerden daha öteye giderek, 'Senin boynun devrilsin' demişti.