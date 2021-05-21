  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Esnafa hibe desteği kararı Resmi Gazete'de yer aldı
Gölette facia
18 yaş altındakilere BES imkanı sağlayan teklif kabul edildi
Batman'da "Kudüs'e Sahip Çık" açıklaması
Gündem Peker'in Dubai'de kaldığı otel deşifre oldu! O ayrıntı ele verdi
Gündem

Peker'in Dubai'de kaldığı otel deşifre oldu! O ayrıntı ele verdi

Youtube üzerinden yayınladığı videolarla gündeme gelen Sedat Peker'in Dubai'de kaldığı otel deşifre oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 00:12:00 -

Youtube'den yayınladığı videolarda ortaya attığı iddialarla son dönemde en çok konuşulan isimler arasında yer alan Sedat Peker'in Dubai'de kaldığı otel, sosyal medya kullanıcılarının dikkati sayesinde ortaya çıktı.

Videoları çektiği masa görüldü

Roda Beach Resort isimli villa tipi evleri olan bir otelde konakladığı belirtilen Peker'in adresini değiştirip değiştirmediği bilinmiyor ancak Peker'in videolarını çektiği bambu ağaçlarla çevrili masanın olduğu kısım, otelin tanıtım filminde net olarak görülüyor.

Rezervasyon sitelerinde geceliği 1159 lira

4 yıldızlı olduğu öğrenilen otelin fiyatı, rezervasyon sitelerinde gecelik 919 ile 1159 lira arasında değişiyor. Rezervasyon sitelerinde de en fazla dikkat çeken detay, Peker'in videolarında arkasında yer alan bambu ağaçlarından yapılan dekor oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, oteli bambu çubuklardan tanıdığını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pakistan'dan İsrail'i zora sokacak açıklama
Dünya

Pakistan'dan İsrail'i zora sokacak açıklama

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanı’ndan İsrail’in savaş suçlarından sor..
Yasak aşk ahlaksızlığı feci sonla bitti! Yeni evli Mc Kevin hayatını kaybetti
Medya

Yasak aşk ahlaksızlığı feci sonla bitti! Yeni evli Mc Kevin hayatını kaybetti

Ahlaksız yaşam tarzı bir cana daha mal oldu. Üç hafta önce evlenen 23 yaşındaki Brezilyalı şarkıcı Mc Kevin, başka bir kadınla birlikte oldu..
Putin’den çok sert tehdit: Yapılırsa dişlerini kırarız
Dünya

Putin’den çok sert tehdit: Yapılırsa dişlerini kırarız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bazı devletlerin kendilerini çekemediğini ifade ederek "Ülkemizi ısırmak ya da ısırıp bir şeyler koparm..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay