Peker'in aleyhine konuştuğu Falyalı meğerse 'Reisim' deyip, dört dönüyormuş! Nasıl satıyorsun Peker..

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Firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in açıklamaları ile gündeme gelip suikast sonucu ölen Halil Falyalı'nın, Peker ile arasının çok iyi olduğu, Peker'e "Reisim" diye hitap ettiği öğrenildi.

Halil Falyalı'nın eski ortağı Behçet Töre, 12 yıldır tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi. Tahliyesinden sonra Indepenet'e konuşan Töre, uyuşturucu ticareti, yasadışı bahis, şantaj gibi suçlarla anılan Falyalı'nın, Sedat Peker ile Türkiye'den firar etmeden önce çok yakın olduğunu söyledi.

"Falyalı 'reisim' diye ortada gezen bir adamdı"

"Falyalı gördüğüm en sinsi insandı." diyen Töre, "Türkiye'de Halil Falyalı'ya yol veren kişi Sedat Peker'dir." ifadelerini kullandı.

Behçet Töre, eski ortağı Falyalı'ya ilişkin şunları söyledi:

Otellerinde misafir ettiği herkesi kayda aldı. Bu kayıtlar daha sonra Sedat Peker'in eline geçti. Sedat Peker yurt dışına çıkmadan önce Falyalı'yla yakındı. Ama daha sonra araları bozuldu. Falyalı, "Reisim" diyerek ortada gezen bir adamdı.