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Gündem Peker Hadi'yi, Olur Süleyman'ı ifşa etti! Özışık kardeşlerin bir yalanı daha ellerinde patladı...
Gündem

Peker Hadi'yi, Olur Süleyman'ı ifşa etti! Özışık kardeşlerin bir yalanı daha ellerinde patladı...

Hadi Özışık'ın Sedat Peker ile görüşmesinin ifşasından sonra kayıplara karışan Süleyman Özışık bugün konuştu. Özışık'ın, 'O kişi ile sadece iki defa görüştüm' sözleri, Peker'e yakınlığı ile bilinen Emre Olur'un yayınladığı video ile yalanlandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 22:28:00 - 2021-06-12 22:42:13

 Yeniakit.com.tr 

Sedat Peker'in ifşa videosundan sonra 23 gün konuşmayan Süleyman Özışık, hakkındaki iddialara cevap verdi. Özışık, Sedat Peker ile sadece 2 defa görüştüğünü belirterek, "Onunla ilk kez 2 yıl önce görüştüm. Normal sıradan bir gündem sohbetiydi. Bu görüşmeden bir yıl sonra bu kişi (Sedat Peker) benim cep telefonuma mesaj gönderdi. İstanbul Emniyeti'nde FETÖ'cü bir grup olduğunu ve onları tespit ettiğini söyledi. Gazeteci refleksi ile hareket ettim. Pek çok kaynağıma, devlet kademesine sordum, bir bulguya rastlamayınca konuyu kapattım." dedi.

Peker'in firarından aylar sonra gerçekleşen düğünün videosu

Süleyman Özışık'ın yayımladığı videodan sonra, Peker'e yakınlığı ile bilinen Emre Olur, twitter hesabından bir video paylaştı. Videodaki görüntüler Süleyman Özışık'ın kızı Kübra Özışık'ın düğün gününe aitti. Özışık'ın kızı 6 Eylül 2020'de dünyaevine girmişti. Yani düğün Sedat Peker'in yurtdışına firar ettiği 30 Kasım 2019'dan aylar sonra gerçekleşmişti.

Özel bir işaretle selam gönderip, 'o anlar' dediği görüntüler!

Düğünden bir karenin yer aldığı videoda, bir kişi Sedat Peker tarafından düğüne gönderilen hediyeyi takdim etti. Hediyeyi alarak kızına veren Süleyman Özışık, yeni evlenen çifte dönerek, "Bu çok iyi, çok baba bir adamdan geliyor. Ona bir selam gönderelim." dedi. Videonun sonundaki kare ise görenleri bir hayli şaşırttı. Elini göğsüne götürüp zafer işareti yapan Özışık, "Ben böyle yapacağım. O anlar." ifadelerini kullandı.

80 bin lira değerinde mücevher hediye iddiası

Görüntüleri twitter hesabından paylaşan Emre Olur, "Süleyman Özışık, 6 Eylül 2020 günü gerçekleşen düğününüze Sedat Peker hediye olarak maddi değeri takriben 80.000 lira olan mücevher kolye göndermişti. Neden kabul ettin? Ayrıca büyük devasal bir Sedat Peker çelengi vardı. Onun önünde neden ailecek fotoğraf çekildiniz?" dedi.

'Bu adamlar hınca hınç salonlarda yıllarca 'dava' anlatmış'

Görüntülerde Süleyman Özışık'ın, firari mafya elebaşısı Sedat Peker ile bugün bahsettiğinden daha samimi bir ilişkisi olduğu ortaya çıkarken, art arda yaşanan ifşalar, kamuoyunun Özışık kardeşlere olan güvenini sarstı. Süleyman Özışık'ın düğününden görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, 'Bu insanlar hınca hınç dolu salonlarda dava anlatmış' tepkileri verildi.

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