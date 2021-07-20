Peker GYO ilk 6 ayda 40.4 milyon TL kâr yazdı

Türkiye’nin yanı sıra İngiltere ve Almanya’da hayata geçirdiği yatırımlarla dikkat çeken Peker GYO’nun Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker, şu ifadeleri kullandı: “Geride bıraktığımız dönem, ülkemizde olduğu gibi iş yaptığımız tüm coğrafyalarda pandemi gölgesinde geçti. Pandeminin tüm kısıtlarına rağmen ilk 6 ayı başarılı şekilde kapatmamız bizler açısından mutluluk verici. Bizleri sevindiren diğer bir husus ise aralıksız olarak son 6 çeyrektir kâr ediyor oluşumuz. Bu sonuçlar bir yandan pandemi öncesinde hazırlığını yaptığımız dengeli portföy yapısının diğer yandan ise doğru yatırım stratejisinin bir göstergesi.” Devam eden bedelli sermaye artırımı süreci hakkında bilgi veren Peker, şu açıklamalarda bulundu: “Finansal kârlılığımız, büyüme stratejilerimizle doğru orantılı olarak artıyor. Bu stratejinin bir yansıması olarak 2020 Aralık ayında başvurduğumuz bedelli sermaye artırımı, 2021 Nisan ayında onaylandı. Böylece daha kârlı proje yatırımlarının önü açıldı. Deneyimimizle, tecrübemizle yeni yatırımlara derhal başlamak için hazırız. Şirketimizin başarısı ve yatırımcılarımızın mutluluğu için elimizden gelen her şeyi yapıyor, gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz.”