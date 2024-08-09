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Medya Peker Açıkalın beyin kanaması geçirdi
Medya

Peker Açıkalın beyin kanaması geçirdi

Yeniakit Publisher
2024-08-09 18:16:00 -
Peker Açıkalın beyin kanaması geçirdi

Oyuncu Peker Açıkalın'ın eşi Çisem Açıkalın, eşinin 4 ay önce bir operasyon geçirdiğini ve sağlığının iyi durumda olduğunu belirterek, konuşma yetisini kaybettiği iddialarını yalanladı.

Sinema ve TV sektöründen acı haber...

Ünlü tiyatro oyuncusu Peker Açıkalın beyin kanaması geçirdi.

"4 AY ÖNCE OPERASYON GEÇİRDİ"

tv100'ün haberine göre Açıkalın, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle konuşma yetisini kaybetti.

Bir dizi ameliyat geçireceği belirtilen Açıkalın'ın hastane dosyasına ise gizlilik kararı getirildi.
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İddiaların arkasından oyuncunun eşi Çisem Açıkalın konuya ilişkin açıkalma yaparak haberi yalanladı.

Çisem Açıkalın açıklamasında "Peker Açıkalın haberleri doğru değil. Evet 4 ay oldu, operasyon geçirdi ancak sağlığı gayet iyi. Yazılanlar gibi değil. Lütfen bu asılsız haberlerle inanmayın. Eşim gayet iyi ve sağlıklı." ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu, 2004-2009 yılları arasında yayınlanan ve televizyon tarihinin efsane yapımları arasına giren Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı Gaffur karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

EFSANE KARAKTERLER: GAFFUR, BAHATTİN, PSİKO...

Çiçek Taksi, Ekmek Teknesi, Avrupa Yakası, Mert ile Gert ve Yahşi Cazibe gibi TV dizilerinde hayat verdiği karakterlerle izleyiciye ulaşan Açıkalın, sinemada ise Hababam Sınıfı ve Maskeli Beşler serilerinde canlandırdığı Bahattin ve Psiko karakterlerinin repliklerini tüm sinemaseverlere ezberletti.

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