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Ekonomi

Pekcan: "Temmuzda hem 2020'nin en yüksek ihracat değerine hem de altın hariç yüzde 93,9 ile en yüksek ihracatın ithalatı karşılama oranına ulaştık."

Yeniakit Publisher
2020-08-04 10:57:30 -
Pekcan: "Temmuzda hem 2020'nin en yüksek ihracat değerine hem de altın hariç yüzde 93,9 ile en yüksek ihracatın ithalatı karşılama oranına ulaştık."
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Satılık 2016 model Nissan Qashqai

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