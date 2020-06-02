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Ekonomi

Pekcan: "Mayısta ara malı ve yatırım malı ithalatı, toplam ithalatın yüzde 91,2'sini oluşturdu. Bu, üretim ve ihracat artışı için önemli bir gösterge"

Yeniakit Publisher
2020-06-02 10:58:38 -
Pekcan: "Mayısta ara malı ve yatırım malı ithalatı, toplam ithalatın yüzde 91,2'sini oluşturdu. Bu, üretim ve ihracat artışı için önemli bir gösterge"
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Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

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