Pekcan: İvme Paketi’nin ihracat ayağı kuvvetlendirilecek

Akit Ekonomi

İhracat kilogram birim fiyatını arttırmaya odaklanan hükümet, yüksek teknolojili ürünleri dünyanın dört bir yanına satmakta kararlı. Ticaret Bakanlığı, bu minvalde önemli çalışmalar yürütüyor.

Büyük dönüşüm gerçekleştirdik

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu çalışmalarla yüksek teknolojili ve tasarıma dayalı ihracatı arttırmayı amaçladıklarına işaret etti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından 23 Mayıs’ta İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi’nin açıklandığını hatırlatan Pekcan, “Söz konusu programla ihracat potansiyeli yüksek ve istihdama büyük oranda katkı veren sektörlere finansman sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Pekcan, Türk Eximbank’ın katma değerli ürün üretimine katkı sunmayı planladığına dikkat çekerek, “Kurum, bu anlayışla 2019’da yüksek teknolojili ürün ihracatına TL cinsinden 2 milyar liralık kredi desteği sağlayacak. Döviz kredisi cinsinden de Türk menşeli yatırım malı alımlarına yönelik 100 milyon dolar, orta ve yüksek teknolojili ürün ihracına yönelik ise 500 milyon dolarlık destek verecek” diye konuştu.

Ekonomiye önemli katkı

Türk Eximbank desteklerinin İVME Finansman Paketi’nin ihracat ayağını daha da kuvvetlendireceğini vurgulayan Pekcan, “Bu sayede Türkiye’nin yüksek teknolojili ürün ticareti ve yatırımda sermaye malı kullanımı artacak” ifadesini kullandı.