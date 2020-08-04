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Ekonomi

Pekcan: "Hazirandan sonra temmuz ihracat rakamları da Türkiye ekonomisinin pandemi sürecinden güçlü bir çıkış sağlayacağına inancımızı güçlendirdi."

Yeniakit Publisher
2020-08-04 10:57:30 -
Pekcan: "Hazirandan sonra temmuz ihracat rakamları da Türkiye ekonomisinin pandemi sürecinden güçlü bir çıkış sağlayacağına inancımızı güçlendirdi."
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