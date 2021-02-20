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Ekonomi Pekcan: Ciro kaybı desteği için başvuru sürecini başlattık
Ekonomi

Pekcan: Ciro kaybı desteği için başvuru sürecini başlattık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı desteği ödemeleri için başvuru sürecini başlattıklarını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 11:17:00 -
Pekcan: Ciro kaybı desteği için başvuru sürecini başlattık

Pekcan, Twitter hesabından, işletmelere verilecek desteğe ilişkin değerlendirmede bulundu. Yiyecek, içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen işletmelere sağlanacak ciro kaybı desteği ödemeleri için başvuru sürecini başlattıklarını belirten Pekcan, “İşletmelerimiz ciro kaybı desteği başvurularını bugünden itibaren 31 Mart saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden yapabileceklerdir” ifadesini kullandı. “Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı” 6 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. 17 Şubat’ta yayımlanan “Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ” ile de söz konusu desteğin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmişti. Ciro kaybı desteği başvuruları, bunu alma hakkına sahip işletmelerin yasal temsilcileri tarafından e-Devlet üzerinden “Ciro Kaybı Desteği Başvurusu” başlığı altındaki hizmet kullanılarak bugünden itibaren 31 Mart 2021 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar yapılabilecek.

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Yorumlar

ahmet

bin tl yaşadık evin kirasını dogal gazını elektirik pazar parası 3 çocuk masrafı zaten iş yeri kapalı iş yerini saymıyorum müjde müjde bizde bize bin verenlere seçimlerde müjde müjde dicez halkın müjdesi nası olur akit göreceksin şok şok olacaksın bu yazıyı yayınla bakalım dicem yayınlasan bile çogunu keseceksin yazıyı onu biliyoruz ak yandaşı yayınlayabilirmi
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