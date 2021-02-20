Pekcan: Ciro kaybı desteği için başvuru sürecini başlattık

Pekcan, Twitter hesabından, işletmelere verilecek desteğe ilişkin değerlendirmede bulundu. Yiyecek, içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen işletmelere sağlanacak ciro kaybı desteği ödemeleri için başvuru sürecini başlattıklarını belirten Pekcan, “İşletmelerimiz ciro kaybı desteği başvurularını bugünden itibaren 31 Mart saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden yapabileceklerdir” ifadesini kullandı. “Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı” 6 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. 17 Şubat’ta yayımlanan “Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ” ile de söz konusu desteğin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmişti. Ciro kaybı desteği başvuruları, bunu alma hakkına sahip işletmelerin yasal temsilcileri tarafından e-Devlet üzerinden “Ciro Kaybı Desteği Başvurusu” başlığı altındaki hizmet kullanılarak bugünden itibaren 31 Mart 2021 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar yapılabilecek.