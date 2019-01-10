Pekcan: Blokzincire öncülük edeceğiz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, blokzincir konusunda bakanlık olarak kamuda çok önemli bir vazife üstlendiklerini belirterek, “Bu konunun öncülerinden biri oluyoruz. Çalışmalarımızı tamamlayarak, konuyla ilgili bakanlıklar nezdinde resmi ilk birimimizi kurmuş bulunuyoruz” dedi.

Teknolojileri yakından takip ediyoruz

Bakanlık olarak küresel ölçekteki son gelişmeleri ve teknolojileri yakından takip ettiklerini ve hızlı bir şekilde politika yapım süreçlerine entegre etmeye çalıştıklarını ifade eden Pekcan, “Amacımız, değişen trendlerle birlikte oyunun birçok kuralının yeniden yazıldığı bu dönemde, proaktif bir yaklaşımla söz sahibi olabilmek” diye konuştu. Ticaret alanında birçok engeli aşabilecek blokzincir teknolojilerinin geliştirilmesinin mümkün olduğunu dile getiren Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu konuda bizlere düşen en büyük görev, ilk olarak bu teknolojinin vadettiği değerin farkında olmak, sahada firmalarımızın faydalanacağı çözümlere ilişkin altyapı çalışmalarını gerçekleştirebilmek. Bu sayede mevzuatımızı eski alışkanlıklarımızla değil, yeni teknolojilerin işlenebileceği bir ekosistem oluşturma anlayışıyla tasarlıyoruz. Bizim artık teknoloji olarak özel sektörün gerisinde kalma lüksümüz yok. Biz özel sektörün önünde lokomotifi olmalıyız, onların önünü açmalıyız. Geride kalmıyoruz, kalmayacağız.

Süreçler kısalacak

Özel sektörle diyalog halinde açılan bu yeni alanlara da güvenle yürüyebilecekleri yeni yollar inşa etmek zorundayız. Amacımız blokzincirle değerli çözümler üretmek, iç ve dış ticarette süreçleri kısaltan firmalarımızın mevzuat engeline takılmadan icraatlarını gerçekleştirebilmesini sağlamaktır.”