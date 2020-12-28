Pekcan: Amacımız bir an önce Birleşik Krallık’la sta imzalamak

Ticaret Bakanlığı’nın 19’uncu İstişare Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan toplantıya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın da katıldı.

Esnafa anlamlı destek

Pekcan, toplantıda yaptığı konuşmada esnaf ve sanatkârlara sağlanacak destekler için başvuruların e-Devlet üzerinden en geç ocak ayının ilk haftası alınacağını duyurdu. Pekcan, tüm süreçlerin sağlıklı bir biçimde yürümesi için esnaf ve sanatkârların ihtiyaç duyacakları her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini belirtti. Brexit sürecini de yakından takip ettiklerine dikkat çeken Pekcan, “Avrupa Birliği (AB) ile Birleşik Krallık’ın müzakerelerinin tamamlanması, bizim serbest ticaret anlaşmamızı (STA) yürürlüğe koyabilmemiz için olan bitenleri nerdeyse nefes nefese, dakika dakika, saat saat izliyoruz” ifadesini kullandı. Konuyla ilgili çok sayıda üst düzey temas gerçekleştirdiklerini; teknik toplantılar yaptıklarını anlatan Pekcan, şunları söyledi: “Bizim kendi anlaşma taslağımız imzaya hazır hale geldi. Malum, Birleşik Krallık ile AB arasında prensip olarak uzlaşmaya varıldığı açıklandı. Tabii biz, AB’ye karşı olan yükümlülüklerimizden ötürü Birleşik Krallık’la STA imzalayamadık. Gelişmeleri takip ediyoruz ancak Türkiye ile Birleşik Krallık’ın STA’sının yürürlüğe girmesi için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Amacımız bir an önce bu anlaşmayı imzalamak. Taslak anlaşmamız da hazır. Hem AB hem Birleşik Krallık tarafıyla temastayız. Süreci hızlandırma çabası içerisindeyiz.” Pekcan, ayrıca ihracatçı tabanının genişletmeyi hedeflediklerini vurguladı. Pekcan, ihracatı hem ülke geneline hem de KOBİ’lere ve kooperatiflere yaymak için hummalı bir çalışma yürüttüklerini aktardı. Bu kapsamda ‘81 İlde İhracata İlk Adım Programı’nı başlattıklarını anımsattı. Pekcan, programın ihracat ailesine yeni üyeler kazandıracağının altını çizerek, “Çünkü biz, potansiyel firmalarımıza 6 ay bire bir mentorluk hizmeti vereceğiz. Girişimcilerimiz ile girişimci adaylarımıza, sanatkârlarımıza, kooperatiflerimize ve vatandaşlarımıza verdiğimiz destekleri ise devam ettireceğiz” diye konuştu. Pekcan, ticarette ve gümrük süreçlerinde etkinliği daha da artırmak üzere çalışmaları sürdüreceklerini sözlerine ekledi