Pek çok çalışan bu hatayı yapıyor!

İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. Elif Akçeken, masa başı işlerde çalışanlar için sağlıklı beslenme tüyoları verdi. İş hayatında sağlıklı beslenmenin mümkün olabileceğini söyleyen Akçeken, “Zaman sıkıntısı ve iş yoğunluğu, bazen sağlıklı beslenme alışkanlıklarını zorlaştırabilir. Bununla birlikte, dengeli bir beslenme planı oluşturmak ve zamanı etkili bir şekilde kullanarak sağlıklı yiyecekler tüketmek, iş hayatında başarılı olmanın ve enerji seviyelerini korumanın anahtarıdır" açıklamasında bulundu.

“Kilo almamak için şekerli atıştırmalıklarla aranıza mesafe koyun"

Oturarak çalışan bireylerin kilo almamak için rafine karbonhidratlar, şekerli atıştırmalıklar ve yağlı gıdalardan kaçınmalarının önemli olduğunu söyleyen Dyt. Akçeken, “Bu tür yiyeceklerin aşırı tüketimi, kilo artışı ve enerji seviyelerinde dalgalanmaya neden olabilir" diye konuştu.

“Abur cubur tüketimine dikkat"

İş ortamında abur cubur tüketiminin zararlarının da göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade eden Dyt. Akçeken, yüksek şeker ve yağ içeriğinin dışında düşük besin değerine de sahip olan abur cuburların kilo alımı riskini artırabileceği gibi enerji seviyelerinde ani düşüşlere de neden olabileceğinin altını çizdi.

“Protein ve lifli gıdalar odaklanmayı kolaylaştırır"

Odaklanmayı sağlayacak ve enerji seviyelerini artırmaya yardımcı olacak besinler arasında protein ve lif açısından zengin gıdaların önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Dyt. Akçeken, “Bunlar, uzun süreli tokluk sağlamanın yanı sıra beyin fonksiyonlarını destekleyerek konsantrasyonu artırabilir" dedi.

“Öğün atlamayın"

İş yerinde öğün atlamanın da risklerine dikkat çeken Dyt. Akçeken, “İş hayatında sık yapılan beslenme hataları arasında öğün atlamak, hızlı atıştırmalıklara yönelmek ve dışarıda kontrolsüz yemek seçeneklerini tercih etmek bulunur. Bu hatalar, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını bozabilir ve enerji seviyelerinde düşüşlere yol açabilir" diye konuştu.

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“Düzenli su tüketimi önemli"

Su tüketiminin önemine dikkat çeken Dyt. Akçeken, “Yeterli su içmek, vücudu hidrate eder ve metabolizmayı destekleyerek enerji seviyelerini artırabilir. Özellikle uzun süre masa başında çalışanlar için düzenli su tüketimi önemlidir" ifadelerini kullandı.

“Aşırı çay ve kahve tüketmeyin"

İş ortamında çay ve kahve tüketimiyle ilgili olarak da önerilerde bulunan Dyt. Akçeken, “İş yerinde aşırı kafein alımının zararlarına dikkat etmek gerekir. Aşırı kafein tüketimi, uykusuzluğa, anksiyeteye ve hatta kalp çarpıntısına neden olabilir. Bu yüzden kafein alımını sağlıklı sınırlar içinde kontrol etmek önemlidir" dedi.

“Öğle yemeğinde yağlı yiyeceklerden kaçının"

Öğle yemeklerinde tercih edilecek yiyeceklerin dengeli protein, karbonhidrat ve yağ içeriğine sahip olması gerektiğinin altını çizen Dyt. Akçeken, “Ağır ve yağlı yemeklerden kaçınılmalıdır çünkü bu tür yiyecekler sindirimi zorlaştırabilir ve iş sonrası halsizlik hissine neden olabilir" ifadelerini kullandı.

“Kısa molalar sağlığınızı korumaya yardımcı olabilir"

Ofis çalışanları ve hareketsiz iş hayatı olan bireylerin, düzenli olarak kısa molalar vermesi ve hareket molası alması gerektiğine dikkat çeken Dyt. Akçeken, “Dik durma, germe egzersizleri ve masa başı egzersizlerin entegrasyonu, hareketsizlik nedeniyle oluşabilecek sağlık sorunlarını önlemeye yardımcı olabilir" diye konuştu.

“Ara öğünler sizi zinde tutar"

Ofis çalışanları için sağlıklı besin önerilerine değinen Dyt. Akçeken, “Ofis çalışanlarının yanlarında taşıyabilecekleri ana öğünler arasında ton balıklı, peynirli, baklagilli salatalar veya fırında haşlanmış mevsim sebzeleri ile birlikte bir bardak yoğurt gibi seçenekler bulunabilir. Ara öğün ve atıştırmalık seçenekleri ise meyve, kefir, içeriği güvenilir lif oranı yüksek barlar ve çiğ kuruyemişler gibi besinlerden oluşabilir. Bu besinler, uzun süre tokluk hissi sağlamanın yanı sıra vücuda gerekli besin öğelerini de sağlar" ifadelerini kullandı.