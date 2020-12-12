Pejmürde ne demek?
Pejmürde kelimesi ne anlama gelir ve pejmürde dilimize hangi dilden geçmiştir? soruları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, pejmürde ne demek? İşte detaylar…
Pejmürde sözcüğünün Türk Dil Kurumu’nun (TDK), çevrim içi sözlük sayfasında yer almaktadır. Pejmürde kelimesi Türkçe'ye Farsça'dan geçmiştir. Pejmürde kelimesi 19. yüzyıl itibarıyla kullanılmaya başlanmıştır. Daha sonra yaygınlaşarak dilimizde sıkça kullanılan kelime grupları arasında yer almıştır. Peki, pejmürde ne demek? İşte detaylar…
Pejmürde ne anlama gelir?
Pejmürde kelimesi TDK sözlükte iki anlamda tanımlanmıştır.
1. sıfat Eski püskü, yırtık olarak tanımlanmıştır.
"Bütün kasaba ahalisi gibi bunun da üstü başı pejmürde idi." - Yakup Kadri Karaosmanoğlu
2. sıfat Dağınık, perişan olarak tanımlanmıştır.
Pejmürde sözcüğü, olumsuz durumlara işaret eden bir anlama gelir. Duygusal durum bakımından ise, kişinin içine düştüğü dağınık halleri belirtir. Kişinin yaşadığı ruhsal çöküntünün oluşturduğu perişanlık hali pejmürde olarak ifade edilir.