Pehlivan; “Vatan bağımsızlığımızın, orman sağlığımızın teminatıdır”

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, Muğla’da devam eden orman yangınlarıyla ilgili olarak, “Vatan bağımsızlığımızın, orman sağlığımızın teminatıdır” dedi.

Muğla’da 2 gündür devam eden yangınların Türkiye’nin ciğerlerini yaktığını belirten Pehlivan; “Göcek ve Fethiye’de yangınların çıkış sebeplerinin aydınlığa kavuşturulmasını, bir önce söndürülerek, kaybolan ağaçlarımızı en kısa sürede yenilerini dikmek ve imar etmek konusunda gerekenin yapılmasını bekliyoruz.Kahramanca yangın söndürme çalışmalarını sürdüren her kademede çalışanlara Türk Milleti adına teşekkür ediyorum. Peygamberimiz ‘Bir kimse bir ağaç dikerse Allah o ağacın meyvesi kadar o kimseye sevap yazar diyerek bizleri ağaçlandırma, ağaçları koruma konusunda göreve davet etmiştir.

Atatürk’ümüz bir sözünde; ’Ormansız bir yurt vatan değildir’ demektedir.Ormanlarının yok oluşu demek, ülkede su kaynaklarının azalması, ormana dayalı üretim faaliyetlerinin ağır darbe alması demektir. Orman ve onun oluşturduğu yaşama alanında var olan canlıların yok olmasıdır. Ormanlarının yok oluşu demek, ülkede erozyonun artması, ekilebilir arazilerde toprak kalitesinin düşerek, tarım rekoltesini azaltması demektir.

Milli varlığımıza, zenginliğimize yönelen bu tehdit, yarınlarımızı sınırlamakta, gelecek nesillere daha büyük ve daha güzel bir ülke bırakma hayalini sekteye uğratmaktadır. MHP, en tabii hakkımız olan yarınlara daha güzel ve çevre hassasiyeti gelişmiş bir ülke bırakmak meselesinin her koşulda takipçisidir. Bu gün ve bugüne kadar orman yangınlarında mücadele eden görevlilerimize, vefakar milletimize teşekkür ediyorum. Orman Yangınlarında şehit olanlara Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.