Pegasus’tan yeni yurtdışı hatları
Pegasus, Trabzon’dan Amman’a, Sabiha Gökçen’den Riyad’a ve Manchester’a uçmaya başlayacak.26 Mart 2019 Salı 10:43
Pegasus, Trabzon’dan Amman’a, Sabiha Gökçen’den Riyad’a ve Manchester’a uçmaya başlayacak. Ankara, Antalya ve İzmir’den uçtuğu Amman’a 28 Mayıs itibariyle Trabzon’dan da direkt seferler başlatacak olan Pegasus, Sabiha Gökçen’den Riyad’a 29 Mayıs ve yine Sabiha Gökçen’den Manchester’a 1 Temmuz itibarıyla uçmaya başlayacak. Yeni Trabzon-Amman hattının biletleri 119,99 dolardan, Sabiha Gökçen-Riyad hattının biletleri 109,99 dolardan, Sabiha Gökçen-Manchester hattının biletleri ise 69,99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
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