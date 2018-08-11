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Pegasus’tan bayram için ek seferler

Pegasus Hava Yolları, yaklaşan 9 günlük Kurban Bayramı tatili için 128 ek sefer gerçekleştirecek.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 10:57
Pegasus’tan bayram için ek seferler

Pegasus Hava Yolları, 9 güne çıkan Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yurt içi ve dışı seferlerini artırdı. Pegasus, 17 Ağustos-3 Eylül döneminde yurt içinde 108 ve Kıbrıs’a 20 olmak üzere toplam 128 ek sefer düzenleyecek. Yurt içinde, İstanbul Sabiha Gökçen’den Adana, Dalaman, Bodrum, Antalya, Hatay hatları başta olmak üzere 108 ek sefer düzenlenecek. Pegasus, Kıbrıs Ercan Havalimanı’ndan ise İstanbul Sabiha Gökçen, Adana, Hatay, İzmir, Gaziantep ve Ankara’ya ek seferler düzenleyecek.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 10:57
  1. İzmir
  2. Hatay
  3. Gaziantep
  4. Antalya
  5. Ankara
  6. Adana
  7. Pegasus Hava Yolları
  8. Kurban Bayramı
  9. Kıbrıs
  10. İstanbul Sabiha Gökçen
  11. Kıbrıs Ercan Havalimanı

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