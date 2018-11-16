Pegasus’tan Ankara-Paris hattı

Pegasus, Ankara ile Fransa’nın başkenti Paris’i birbirine bağlıyor.

Ankara Esenboğa’dan Paris Charles De Gaulle Havalimanı’na haftanın iki günü düzenlenecek seferlerin ilki yarın gerçekleştirilecek.

Pegasus’un Paris Charles De Gaulle Havalimanı’na uçuşları Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan pazartesi ve perşembe günleri saat 09.40’ta, Paris Charles De Gaulle Havalimanı’ndan Ankara Esenboğa Havalimanı’na ise yine aynı günler saat 12.30’da düzenlenecek.

Yeni hattın biletleri 74,99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.