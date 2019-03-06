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Pegasus’tan 2018’de 507 milyon lira net kâr

KAP'ta yer alan verilere göre Pegasus Hava Yolları, geçen yıl cirosunu yüzde 55 yükselterek 8,3 milyar TL’ye çıkardı.

06 Mart 2019 Çarşamba 12:17
Pegasus’tan 2018’de 507 milyon lira net kâr

Pegasus Hava Yolları, 2018 yılı finansal sonuçlarını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan verilere göre, geçen yıl misafir sayısını yüzde 8 artırarak 30 milyon misafire yaklaşan Pegasus, cirosunu yüzde 55 yükselterek 8,3 milyar TL’ye çıkardı.

2018 yılına büyük katkı

Pegasus’un 2018 net dönem karı ise 507 milyon lira olarak gerçekleşti. Pegasus, 2018 sonu itibarıyla iç hatlarda 17,7 milyon, dış hatlarda 12,3 milyon olmak üzere toplam 30 milyon misafirine hizmet verdi. Pegasus’un bir önceki yıla göre iç hat misafir sayısı yüzde 5, dış hatlarda ise misafir sayısı yüzde 12 arttı.

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, “2019 yılı, zor geçen bir 2018’in devamı niteliğinde olacaktır. Turizm, 2018 yılına büyük katkı sağladı. 2019 yılında bunun devam edeceğini öngörüyoruz” değerlendirmesinde bulundu. 11 yeni uçağı bu yıl Airbus’tan teslim almayı beklediklerini ifade eden Nane, “2019’da da teknolojiyi en üst seviyede kullanacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 12:17
  1. Pegasus Hava Yolları
  2. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)
  3. Pegasus
  4. Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane

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