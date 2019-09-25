Pegasus’a “Ulusal Kazanan” ödülü

Türkiye’nin dijital hava yoluPegasus, dünyanın en büyük iş yarışmalarından biri olan ve bu sene 12’ncisi gerçekleştirilen 2019 Avrupa İş Ödülleri (European Business Awards) kapsamında “150+ milyon Euro Cirolu Dijital Teknoloji Ödülü” kategorisinde “Ulusal Kazanan” olarak seçildi. Pegasus Hava Yolları Bilgi Teknolojileri Direktörü Barış Fındık, “Pegasus Hava Yolları olarak 2018 yılında girdiğimiz dijital dönüşüm çerçevesinde internet sitemizden operasyonel süreçlerimize kadar birçok alanda dijital çözümler ürettik. Bu yepyeni ve teknolojik bakış açısıyla yaptığımız çalışmalar neticesinde, tüm dünyada en prestijli iş ödülleri arasında yer alan bir yarışmada özellikle dijital teknoloji alanında ‘Ulusal Kazanan’ seçilmek bizim için çok anlamlı. 3-4 Aralık tarihlerinde Varşova’da yarışmanın son jüri değerlendirme turu gerçekleştirilecek. Biz de ülkemizi gururla temsil edeceğiz” şeklinde konuştu.