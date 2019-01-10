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Pegasus “Yılın Yerli Dijital Hava Yolu Şirketi” seçildi

Pegasus, 2018 Yılı Seyahat Teknoloji Ödülleri’nde, Yılın Yerli Dijital Hava Yolu Şirketi ve Yılın Turizm Şirketi Blogu kategorilerinde birinci seçildi. iki ödüle birden layık görüldü.

10 Ocak 2019 Perşembe 10:48
Pegasus “Yılın Yerli Dijital Hava Yolu Şirketi” seçildi

Pegasus, seyahat platformu Uzak Rota’nın halk oylamasıyla belirlediği 2018 Yılı Seyahat Teknoloji Ödülleri’nde iki ödüle birden layık görülen Pegasus, Yılın Yerli Dijital Hava Yolu Şirketi ve Yılın Turizm Şirketi Blogu kategorilerinde birinci seçildi. Pegasus Hava Yolları Pazarlama Direktörü Onur Dedeköylü, “2018 yılında girdiğimiz dijital dönüşüm hareketiyle birlikte, Pegasus’un düşük maliyetli bir hava yolu olarak misafirlerine sunduğu fiyat avantajının yanı sıra, sunduğu dijital teknoloji çözümleri ve yeniliklerle de öncü ve misafirini düşünen bir hava yolu olduğunu vurgulamaya devam ediyoruz. Bu dönüşümün ardından ödüllerimiz de artarak devam ediyor” dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 10:48
  1. Pegasus
  2. Uzak Rota
  3. 2018 Yılı Seyahat Teknoloji Ödülleri
  4. Pegasus Hava Yolları Pazarlama Direktörü Onur Dedeköylü

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