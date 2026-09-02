Pegasus Rusya seferleri için duyurdu: Yolcuları ilgilendiren açıklama

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Pegasus Hava Yolları olarak günlük ve tüm uçuş rotalarımızda yapılan değerlendirme kapsamında Rusya hatlarımızda 1 Eylül'ü 2 Eylül'e bağlayan gece seferlerimiz teknik ve operasyonel nedenlerle iptal edilmiş olup, 2 Eylül itibarıyla olan seferlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir. İptal edilen seferlerdeki misafirlerimiz için de ilave seferler planlanmaktadır." ifadesi kullanıldı.