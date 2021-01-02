Pegasus Havayolları'ndan İngiltere-Türkiye uçuşlarına ilişkin açıklama:

İSTANBUL (AA) - Pegasus Havayolları İngiltere'den Türkiye'ye yapılacak uçuşların geçici olarak durdurulmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İngiltere'den Türkiye'ye girişlerin geçici olarak durdurulduğu hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Resmi otoriterlerin kararı üzerine, 2 Ocak 2021 tarihinden itibaren İngiltere'den ülkemize gelen seferlerde yalnızca başka bir ülkeye devam uçuşu olan transit yolcular kabul edilecektir. Transit yolcular, son varış ülkesi kurallarına göre uçuşa kabul edilecektir."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, son günlerde İngiltere'den yurda giriş yapan 15 kişide yeni mutasyon ile uyumlu koronavirüs tespit edilmesi üzerine, bu ülkeden yurda girişlerin geçici olarak tamamen durdurulduğunu duyurmuştu.

