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Aktüel Pegasus Havayolları Karbon Saydamlık Projesi skorunu yükseltti
Aktüel

Pegasus Havayolları Karbon Saydamlık Projesi skorunu yükseltti

Yeniakit Publisher
2020-12-18 13:15:24 -
Pegasus Havayolları Karbon Saydamlık Projesi skorunu yükseltti

İSTANBUL (AA) - Gönüllülük esasına dayalı uluslararası bir platform olan ve iklim değişikliğiyle mücadeleye odaklanan Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project-CDP) platformuna rapor veren Pegasus Hava Yolları, bu yıl skorunu A-’ye yükseltti.

İklim değişikliğiyle mücadele konusunda çalışmalar yürüten Pegasus Hava Yolları, 2015 yılından bu yana her yıl düzenli olarak çevreye olan etkilerini ve aldığı aksiyonları şeffaflık prensibiyle Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project-CDP) platformuna raporluyor. 2020 yılına ait raporlamaya ilişkin yapılan açıklamaya göre Pegasus, Karbon Saydamlık Projesi platformuna verdiği raporlar çerçevesinde 2020 yılında son 5 yıldır aldığı B skorunu A-’ye yükseltti.

Açıklamada 2020 yılında 129 Türk şirketinin yer aldığı listede A- skorunu alabilen 8 şirketten biri olan Pegasus'un, Türkiye’de ulaşım sektörü içerisinde en yüksek skoru alan şirket olduğu ve globalde havayolları arasında 2. sırada yer aldığı belirtildi.

Pegasus Hava Yolları'nın Airbus Neo model uçaklarıyla emisyon azaltımı sağlanması, ağırlık azaltma çalışmaları, rota optimizasyonları, her yıl yapılan AB Emisyon Ticaret Sistemi (EU ETS) çalışmaları, 2019 yılında başlayan Uluslararası Havacılık için Karbon Dengeleme ve Azaltma Programı (CORSIA) uyum çalışmaları gibi projeleriyle çevre koruma ve iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

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