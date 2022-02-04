Pegasus Havayolları Erıvan seferlerine başladı
Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleştirilmesi çabaları çerçevesinde, uzun süre sonra ilk doğrudan uçuşla İstanbul-Erivan seferi yapıldı.
İki ülke arasındaki normalleşme süreci kapsamında başlaması kararlaştırılan ilk İstanbul-Erivan uçuşu 23.35’te İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yapıldı. Yaklaşık 2 saatlik uçuşun ardından Pegasus Havayollarına ait uçak başkent Erivan’daki Zvartnots Uluslararası Havalimanı’na indi. Uçakta 99 yolcu yer aldı. 14 Ocak’ta Moskova’da gerçekleştirilen ikili görüşmede Ermenistan ile Türkiye arasında 2020’de sona eren uçuşların yeniden başlamasına karar verilmişti. Bu karar kapsamında Erivan’dan kalkan ilk uçak, önceki gün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı’na inmişti. Dün de İstanbul’dan kalkan Pegasus Havayollarına ait uçak başkent Erivan’daki Zvartnots Uluslararası Havalimanı’na indi.