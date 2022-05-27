Pedro Porro kimdir? Pedro Porro nereli kaç yaşında? Pedro Porro hangi takımda oynuyor?

Pedro Porro,13 Eylül 1999 tarihde Don Benito İspanya'da doğumlu, Primeira Liga kulübü Sporting CP'de sağ bek veya sağ kanat oyuncusu olarak oynayan İspanyol profesyonel bir futbolcu.

Kariyerine Girona'nın yedek takımı Peralda ile başladı , ardından 2017'de ilk takıma yükseldi. 2019'da Porro, Premier Lig ekiplerinden Manchester City'ye 13 milyon € (11 milyon £) karşılığında anlaştı. Arka arkaya La Liga tarafı Real Valladolid ve Portekiz Primeira Liga kulübü Sporting CP'ye ilk iki yıllık kredi anlaşmasıyla ödünç verildi, burada Primeira Liga ve Taça da Liga'nın iki katını kazandı ve Primeira Liga Takımı'nda seçildi. Yıl ; ikinci sezonunun sonunda kalıcı hale getirildi.

Porro ilk olarak 21 yaş altı İspanya ile Mart 2019'da 19 yaşında çıktı. Uluslararası ilk çıkışını 2021'de yaptı ve İspanya'nın ikinci olarak bitirdiği İtalya'daki 2021 UEFA Uluslar Ligi Finalleri kadrosuna dahil edildi.

Pedro Porro hangi takımlarda oynadı?

Pedro Porro 2017 yılında İspanya'nın Peralada kulübünde kariyerinin başlangıcını yaptıktan bir sene sonra Girona'ya transfer olmuştur.

2019'da Girona'dan 12 milyon euro karşılığında Manchester City'ye geçen Porro, Man. City formasıyla hiç maça çıkmadan önce Real Valladolid daha sonra da iki yıl boyunca Sporting Lizbon'a kiralanmıştır.

2022'de halen Lizbon formasını giyen Pedro Porro'nun Portekiz kulübü tarafından Manchester City'de bulunan bonservisi alınmıştır.