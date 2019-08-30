PDR Türkiye birincisi Bayburt Üniversitesi’nden

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ni birincilikle bitiren Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Bölümü mezunu öğrencilerinden Cennet Toz Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) PDR alanı Türkiye birincisi oldu.

Bayburt Üniversitesi ve şehrin gururu olan çiçeği burnunda mezun öğrenciler Bayburt’a ilk derecelerini getirdi. Eğitim Fakültesini birincilikle bitiren Cennet Toz Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) alanında 16 bin 766 aday arasından Türkiye birinciliği elde etti. Başarısına katkı sağlayan Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun’a, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Erdem’e, tüm akademisyenlere ve öğrenci arkadaşlarına teşekkür etti.

Bayburt Üniversitesi’nin KPSS sınavında başarıyı gelenek haline getirmesinin tesadüf olmadığını belirten Rektör Selçuk Coşkun, “ Derece alan Bayburt Üniversitesi öğrencileri nezdinde sonuçların KPSS sınavına giren tüm öğrencilere hayırlı olmasını temenni ederim. Bayburt Üniversitesi’nin KPSS sınavında başarıyı gelenek haline getirmesi tesadüf değil. Akademik programların ve eğitim süreçlerinin net hedeflere yönelik tasarlandı. Başarıda emeği geçen tüm akademisyenleri tebrik ediyorum.KPSS alan sınavında başarıyı yakalayan bir metodu sürece yaydık. Dereceye giren öğrenci oranlarını arttırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Rektör Coşkun tarafından Dede Korkut Bilim, Kültür, Edebiyat ve Sanat Haftası ödül töreninde başarısı dolayısıyla ödüllendirilen Cennet Toz, Eğitim Fakültesi 2018-2019 mezuniyet öreninde de hatıra kütüğüne fakülte birincisi olarak ismini yazdırmıştı.

Öte yandan Kamu Personeli Seçme Sınavı PDR alanında Zeynep Gizem Birinci ise Türkiye altıncısı oldu.