  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İsrail ve Mısır işbirliğiyle Gazze’de siviller hedef alınacak!
Erbaş’tan selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun mesajı
Türk Dünyası Arama Kurtarma birimi kuruluyor
Almanya ve Hollanda onları sınır dışı edecekti! Askıya aldılar
Korona Virüs PCR testi zorunlu mu oldu?
Korona Virüs

PCR testi zorunlu mu oldu?

Koronavirüsün salgını mücadelesinde adını sıkça duyduğumuz PCR testi, kapalı alanlara girerken test zorunluluğunun getirileceğinin konuşulmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Peki, PCR testi zorunlu mu oldu?

Yeniakit Publisher
2021-08-11 22:21:00 -
PCR testi zorunlu mu oldu?

PCR testi, koronavirüs teşhisinde kullanılan bir testtir. Türkiye’de aşılama uygulaması hızla devam ediyor. Aşılama uygulaması devam ettiği halde vaka sayıları istenilen rakamlara düşmüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısı sonrasında açıklamada bulundu. İşte haberin detayları…

PCR testi zorunlu mu oldu?

Bilim kurulu toplantısı sonrasında konuşan Fahrettin Koca “Eğitim ve iş hayatının sekteye uğramaması için aşı olmazsa olmaz kural haline gelmeli, aşı olmayan kişiler ise düzenli olarak PCR test sonuçlarının negatif olduğunu göstermelidir. Özellikle öğrenci velileri ya aşılarını tamamlayacaklar ya da hastalık taşımadıklarını düzenli olarak kontrol ettirmek zorunda olacaklar. Bunun detaylarını ilgili kurumlarımızla yapacağımız ortak çalışmalar neticesinde ilan edeceğiz.” Açıklamasında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay