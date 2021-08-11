PCR testi, koronavirüs teşhisinde kullanılan bir testtir. Türkiye’de aşılama uygulaması hızla devam ediyor. Aşılama uygulaması devam ettiği halde vaka sayıları istenilen rakamlara düşmüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısı sonrasında açıklamada bulundu. İşte haberin detayları…

PCR testi zorunlu mu oldu?

Bilim kurulu toplantısı sonrasında konuşan Fahrettin Koca “Eğitim ve iş hayatının sekteye uğramaması için aşı olmazsa olmaz kural haline gelmeli, aşı olmayan kişiler ise düzenli olarak PCR test sonuçlarının negatif olduğunu göstermelidir. Özellikle öğrenci velileri ya aşılarını tamamlayacaklar ya da hastalık taşımadıklarını düzenli olarak kontrol ettirmek zorunda olacaklar. Bunun detaylarını ilgili kurumlarımızla yapacağımız ortak çalışmalar neticesinde ilan edeceğiz.” Açıklamasında bulundu.