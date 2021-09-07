PCR testi ve aşı olmayanlar indiriliyor! "Otobüsler boş gidiyor"

Yayınlanan genelgeyle korona virüsüyle mücadele kapsamında aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatlerine negatif sonuçlu PCR testi belgelerini ibraz etmeleri zorunlu hale getirildi. Bu şartları karşılamayanlar yazıhanelerden geri çevrildi.

Para iadesi istediler

Yine de bir yöntemini bularak, aşı ve PCR testi yaptırmadan, otobüse binenler de vardı. O kişiler de otogarın çıkışında polis denetimine takıldı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından otobüslerden indirilen yolcular, otobüsle indikleri yokuşu, yürüyerek geri çıkarak kendilerine bilet satan firmalardan para iadesi istedi. Gelen yolcuların bazılarıysa başka firma yetkilileri tarafından test olmaları için hastanelere yönlendirildi.

"Bu biletler bayat"

Hakkında işlem yapılan bir firma yetkilisi; “Bu biletler genelge çıkmadan önce alınmış fiziki biletler yani biz bunları ‘Bayat Bilet’ diye adlandırıyoruz. Bileti elinde olan yolcular, perona giderek direkt otobüse biniyor, kontrol edemiyoruz” dedi.

"Arabalar boş gidiyor"

Bir başka otobüs firmasında çalışan Osman Kiriş “Bu uygulama başladığından beri arabalar boş gidiyor. Gelenlere hastaneye gidin deyince geri gelmiyorlar. Araçlara 5 kişi 7 kişi anca biniyor. Çıkışta arama var her yerde arama var araca dahi bindiremezsin” diye konuştu.