Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde 89 milyon doza yakın aşı uygulandı. Aşı olmayanlara ise PCR zorunluluğu geldi. Peki, PCR testi ne zaman zorunlu olacak?

PCR testi neden zorunlu oldu? PCR zorunluluğu ne zaman başlayacak?

Son kabine toplantısının ardından aşı olmayanlara PCR testi zorunluluğu geleceği açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aynı şekilde aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız” ifadelerini kullandı.

Salgının kontrol altına alınması, eski günlere dönüş için toplumun yüzde 70’inin aşı olması gerektiği ifade ediliyor. Hatta uzmanlar yeni varyantlarla bu oranın yüzde 80-85’e çıkmak zorunda kalabileceğini ifade ediyor. Zorunlu aşı uygulaması yerine aşı olmayanlara yönelik PCR zorunluluğu 6 Eylül’de başlayacak. Böylece PCR testleriyle hasta olanlar tespit edilecek ve izolasyona alınarak sağlıklı kişiler korunmuş olacak?