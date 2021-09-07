PCR test ücretini kim karşılıyor? PCR testini iş yeri karşılar mı?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 6 Eylül’den geçerli olan ve pek çok yere girişte aşı ve PCR testi zorunluluğu hayata geçti. Aşı olmayan ya da hastalığı geçirmemiş olanlardan sinema, tiyatro, konser, hamam, havuza girişlerde negatif PCR test sonucu istenecek. Bunun yanında özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirler arası seyahatler için de PCR testi yaptırmak durumunda. PCR testinin zorunlu olduğu alanlar arasında iş yerleri de var. Haftada 1 kez PCR testi yaptırmaları iş yeri/işveren tarafından istenebilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, devlet hastanelerinde zorunlu PCR testlerinin ücretsiz yapılacağını açıklamıştı. Devlet hastaneleri PCR testi ücretsiz yapıyor olsa da özel hastaneler de PCR testi ücretli. Özel hastanelerde 100 TL ile 250 TL arasında değişen bir ücret talep ediliyor.

PCR test ücretini kim karşılıyor?

Test ücretini kim karşılayacak? kendisi ödeyecek. Şu anda test ücretiyle ilgili bir düzenleme bulunmuyor.

PCR testi yaptırmayan işten çıkartılır mı?

PCR test yaptırmayan işten çıkarılabilir mi? Aşı yaptırmayanlara zorunlu olan PCR testini yaptırmayan, ya da aşı olmayan sadece test yaptırmadığı veya aşı olmadığı için işten atılamaz. Ancak İş hukuku açısından işçinin diğer çalışanlara veya müşterilere olası bir hastalık durumunda virüs bulaştırma riski bulunuyorsa işverenin "geçerli fesih" yapabilecek. Geçerli fesihte işveren işçinin ihbar ve kıdem tazminatını ödüyor. Geçerli fesih nedeni mahkemede kabul edilirse işçi işe iade haklarından yararlanamaz.

İşçinin işverene karşı sorumlulukları neler?

Kendisinin ve diğer çalışanların sağlığını tehlikeye düşüremez. Konulan kural ve talimatlara uymak zorundadır. Risk değerlendirmesi sonucu belirlenen kurallara uyar.

Çalışanların hakları neler?

İşyerinde sağlığını tehdit eden durumlarla ilgili tedbir isteyebilir. Hayati tehlike durumunda tedbir alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. Bu durumda ücret ve diğer hakları saklıdır. Sağlıkları tehlikeye girme durumunda iş akdini feshedip tazminatını alabilir.

PCR testi nasıl yapılıyor?

PCR testi burundan çubuk yoluyla alınan sıvı örneğinin laboratuvara gönderilerek test edilmesiyle yapılıyor. Test sonucunda kişinin koronavirüs pozitif mi negatif mi olduğu ortaya çıkıyor.

PCR test sonucu nasıl öğrenilir?

PCR yani Covid-19 (Koronavirüs) test sonuçlarınızı e-Nabız ve MHRS uygulamaları veyahut web siteleri aracılığıyla öğrenebilirsiniz. Not: enabiz.gov.tr'ye e-Devlet üzerinden (e-Devlet şifresiyle) giriş yapabilir, ayrıca e-Nabız üzerinden barkod numaranız ile Covid-19 test sonucunu öğrenebilirsiniz.

PCR testi sonuçları ne kadar sürede sonuçlanır?

PCR testinden 1- 3 saat içerisinde sonuç alınması mümkündür. Örneklerin alınıp, testin çalışıldığı zamana göre sonuçlar 24 içerisinde bildirilebilmektedir.