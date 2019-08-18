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Pazaryeri’nde tarlada ağaçlar kesilerek çalındı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde ceviz ağaçlarının kesilerek çalındığını gören çiftçiler büyük şaşkınlık yaşadı.

18 Ağustos 2019 Pazar 22:52
Pazaryeri’nde tarlada ağaçlar kesilerek çalındı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde ceviz ağaçlarının kesilerek çalındığını gören çiftçiler büyük şaşkınlık yaşadı.



Olay, Pazaryeri ilçesi Yeniceköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlasında bulunan ceviz ağaçlarının kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kesilerek çalındığını görün çiftçi Öznur Ünal, büyük şaşkınlık yaşadığını belirtti. Tarladaki araç izlerini takip eden Ünal, başka tarlalarda da ağaçların kesildiğini fark edip durumu hemen jandarmaya bildirdi. Şikayetçi olan çiftçi Ünal, suçluların bir an önce yakalanmasını istediğini söyledi. İlçe Jandarma Komutanlığı olay ile inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 22:52
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