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Pazaryeri’nde dayanışma şenliği

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı Mahallesinde Küçükelmalı Köyü Pilav Günü ve Dayanışma Şenliği etkinliği düzenlendi.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 14:26
Pazaryeri’nde dayanışma şenliği

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı Mahallesinde Küçükelmalı Köyü Pilav Günü ve Dayanışma Şenliği etkinliği düzenlendi.


İstanbul Küçükelmalı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin düzenlemiş olduğu ve bu sene 17.’si düzenlenen Küçükelmalı Köyü Pilav Günü ve Dayanışma Şenliği Küçükelmalı Tabiat Parkında gerçekleşti. Dayanışma gününe İstanbul ve Bursa olmak üzere pek çok ilden misafir geldi. Etkinlikte Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve Küçükelmalı Mahallesi Muhtarı Yaşar Rehber birlik beraberlik mesajları verdi. İstanbul Küçükelmalı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Metin Aynigül ise yaptığı açıklamada, "Bu yıl 17.’sini düzenlediğimiz şenliğimizi yine coşkulu bir şekilde icra ettik. Bizim buradaki amacımız gelenek ve göreneklerimizi gelecek nesillere aktarmak, birlik ve beraberliğimizi perçinlemektir" dedi.


Diğer yandan etkinliğe; Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Ak Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soyan ve davetliler katıldı.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 14:26
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