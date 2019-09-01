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Pazaryeri esnafları Başkan Tekin’e teşekkür etti

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bulunan esnaf, ilçede hafta sonu yapılan etkinlikten dolayı Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’e teşekkür etti.

01 Eylül 2019 Pazar 19:35
Pazaryeri esnafları Başkan Tekin’e teşekkür etti

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bulunan esnaf, ilçede hafta sonu yapılan etkinlikten dolayı Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’e teşekkür etti.


Pazaryeri ilçesi esnafı, 30 Ağustos Zafer Bayramı programı etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Zafer Kupası’ Elo Satranç turnuvası nedeniyle ilçeye ziyaretçi akını olduğunu, çok güzel satışlar gerçekleştirdiklerini belirtti.


Düzenlenen etkinlik kapsamında çok kalabalık bir ziyaretçi akınına uğrayan Pazaryeri ilçesi, gelen misafirlerin üç gün boyunca ilçede kalması Pazaryeri esnafının yüzünü güldürdü. Konaklama konusunda gelen ziyaretçiler Pazaryeri ilçesindeki konaklama yerlerini tercih ederken gelen misafirler Bilecik’teki ve Bozüyük’teki otellerde kaldı. Pazaryeri ilçesindeki Lokanta sahibi Mesut Kök, yaptığı açıklamada, “Pazaryeri ilçesinde uzun zamandır lokanta çalıştırıyorum şimdiye kadar ilçede hiç böyle bir kalabalık görmedim. Belediye Başkanımız Zekiye Tekin’in yapmış olduğu bu etkinlik Pazaryeri ilçemizin tanıtımı için çok güzel bir program oldu. Birçok ilden ilçemize misafir, ziyaretçi geldi. Biz esnaflar olarak Pazaryeri Belediyesinin yapmış olduğu bu etkinlik sayesinde ilçemizin, ürünlerini, lezzetlerini gelen misafirlere sunduk. Pazaryeri ilçesinde bulunan esnaflar olarak ilçemizde yapılan bu etkinlik bizlere bir nebzede olsa iyi geldi. Etkinliği düzenleyen ilçemizin tanıtımını yapan başta Belediye Başkanımız Zekiye Tekin’e ve emeği geçen herkese Pazaryeri ilçesindeki esnaflar olarak teşekkür ederim” diye konuştu.


Öte yandan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçeye gelen ziyaretçiler ile teker teker sohbet ederek Pazaryeri ilçesi hakkında bilgi verdi. Pazaryeri ilçesine gelen misafirler sadece ilçe merkezinde kalmayarak, Küçükelmealı Tabiat Parkını, Bozcaarmut Göletini, Günyurdu Baraj Göletini, Kınık Köyündeki çömlek atölyelerini gezdiler. İki yıldır müzik eğitimi alan Sekiz yaşındaki Fatma Ela Sarı,ise Pazaryeri Belediyesi önünde gelen misafirlere piyano çalarak etkinliğe katılan herkese klasik müzik ziyafeti çekti. Küçük müzisyen kendinden büyük bir işe imza atarak verdiği konser sırasında piyanosunun yanına bağış kutusu koydu ve toplanan bütün bahşişleri Pazaryeri ilçesinde bulunan yaşlılar ve bakım evine bağışladı. Küçük müzisyen Fatma Ela Sarı’nın bu duyarlılığı ilçede takdirle karşılanırken, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Küçük müzisyene bu duyarlı hareketinden dolayı teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 19:35
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