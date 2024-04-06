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Yerel Pazartesi noterler açık mı, kapalı mı? 8-9 Nisan 2024 noterler çalışıyor mu?
Yerel

Pazartesi noterler açık mı, kapalı mı? 8-9 Nisan 2024 noterler çalışıyor mu?

Yeniakit Publisher
2024-04-06 15:42:00 -
Pazartesi noterler açık mı, kapalı mı? 8-9 Nisan 2024 noterler çalışıyor mu?

Devir teslim, vekaletname, noter onayı ve verasetname gibi birçok işlem nedeniyle pazartesi günü notere gidecek olan kişiler noterlerin bayram tatili içerisinde çalışıp çalışmadığını araştırmayı sürdürüyor. Peki, noterler 8 Nisan 2024 Pazartesi günü ve 9 Nisan 2024 Salı yani Arife Günü açık mı, kapalı mı, pazartesi noterler çalışıyor mu?

Geçtiğimiz günlerde kamu çalışanları için bayram tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından pazartesi ve Salı günü farklı kurumlarda işlem yapacak olan kişiler bu kurumların çalışma durumlarını araştırmaya başladı. Peki, noterler 9 günlük bayram tatilinden faydalanabilecekler mi ve pazartesi günü açık olacaklar mı?

PAZARTESİ VE SALI NOTERLER AÇIK MI, KAPALI MI?

9 günlük bayram tatili sadece kamu çalışanlarını kapsıyor. Dolayısıyla özel sektör çalışanları için 9 günlük tatil zorunluluğu bulunmuyor. Bu kapsamda noterler sadece resmi tatil olan Ramazan Bayramı’nda ve Ramazan Bayramı Arife Günü’nde öğleden sonra kapalı olacaklar. Yani noterler pazartesi günü tam gün, Salı günü ise öğlene kadar açık olacaklar. Salı günü öğlen saatlerine kadar noter işlemlerinin tamamlamayan kişilerin bir sonraki iş günü olan 15 Nisan 2024 Pazartesi gününü beklemek zorunda kalacaklar. Yani noterler hafta sonlarında ve resmi tatillerde kapalı konumda oluyorlar.

 

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