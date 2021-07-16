Pazartesi bankalar açık mı? 19 Temmuz'da bankalar açık olacak mı?

Kurban bayramına sayılı günler kala idari tatil günlerinde bankaların açık olup olmayacağı merak ediliyor. Kabine toplantısı sonrasında bayram tatili günleri netleşti. Bankaların çalışma durumuna göre planlarına yön verecek olan pek çok kişi 19 Temmuz Pazartesi günü bankalar açık mı? sorusuna yanıt arıyor.

19 Temmuz'da bankalar açık olacak mı?

Birçok kamu kurum ve kuruluşunun yanı sıra özel sektörde işyerleri resmi tatillerde kapalı oluyor. Bankalar da resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında bulunuyor. 19 Temmuz'un da yarım gün olmasıyla birçok kurum yarım gün çalışmış olacak.

Bankalar Borsa İstanbul'un çalışma prensibine ayak uydurduğu için doğrudan Borsa İstanbul'un çalışma durumunu göz önünde bulunduruyor. Borsa İstanbul, geçtiğimiz idari izin ve tatil dönemlerinde çalışmalarına devam etmiş, sadece resmi tatil döneminde açık olmuştu. Bu bağlamda, bankaların 19 Temmuz Pazartesi günü saat 13.00'a kadar açık olduğu söylenebilir.

Bayram tatili hangi gün başlıyor, hangi gün sona eriyor?

16 Temmuz Cuma günü akşam başlayan tatil, 26 Temmuz Pazartesi sabah son bulacak. 15 Temmuz'un da resmi tatil olması nedeniyle, bayram tatili de birleşmiş oldu.