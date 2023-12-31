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Spor Pazarspor’da neler oluyor? 2023'ün son günleri: 2. Lig’de ortalığı karıştıracak ilişkin duyurusu!
Spor

Pazarspor’da neler oluyor? 2023'ün son günleri: 2. Lig’de ortalığı karıştıracak ilişkin duyurusu!

Yeniakit Publisher
2023-12-31 12:20:00 - 2023-12-31 12:28:23
Pazarspor’da neler oluyor? 2023'ün son günleri: 2. Lig’de ortalığı karıştıracak ilişkin duyurusu!

Pazarspor’da neler oluyor? Önce İlk 11’de oynayan üç oyuncu ardından hoca ile yollar ayrıldı! Yeni güne girerken Türkiye gündeminde 2. Lig’de en çok neler konuşuluyor hepsi bu haberimizde..

2. Lig’den küme düşen ve yeni bir yönetimle 3. Lig 2. Grup’ta şampiyonluk hedefiyle mücadele vermeye başlayan Pazarspor ilk devre inişli çıkışlı bir grafik izlerken, devre arası ipler koptu.Takımın başarılı isimlerinden kaleci Mehmet Akif Önal, yine 16 maça çıkıp takımına 3 gol kazandıran savunmanın önemli isimlerinden Abdurrahman Ayhanoğlu ile 9 maça çıkıp 1 gol katkısı olan diğer kaptan Şehmuz Aksoy Pazarspor’dan ayrıldı.

Son olarak takımın teknik direktörü Kadir Kar ile önceki gün yolların ayrıldığı duyuruldu. 

2. yarı başlamadan hem hoca hem üç önemli oyuncusu ile ayrılık yaşayan Pazarspor, 2. yarıya kendi tesislerinde alt yapı hocaları gözetiminde yapılan çalışmalarla hazırlanıyor. (pazar53.)

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