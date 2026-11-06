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Beklenmedik karar: İlk kelle alınıyor: Umut Nayir'de opsiyon: Kullanılmayacak

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Beklenmedik karar: İlk kelle alınıyor: Umut Nayir'de opsiyon: Kullanılmayacak

Trabzonspor'un tecrübeli golcüsü Umut Nayir'in sözleşmesi bu sezonun ardından bitiyor. Kontratta yer alan uzatma opsiyonuyla ilgili ise yönetim kararını verdi.

#1
Foto - Beklenmedik karar: İlk kelle alınıyor: Umut Nayir'de opsiyon: Kullanılmayacak

Trabzonspor, 2026'nın ocak ayında Konyaspor'dan Umut Nayir'i bedelsiz şekilde kadrosuna katmıştı. 33 yaşındaki santrforun sözleşmesi bu sezonun ardından bitiyor. Fakat kontratta "kulüp taraflı +1 yıllık uzatma opsiyonu" bulunuyor. Bu konuyla ilgili belirsizlik de sona erdi.

#2
Foto - Beklenmedik karar: İlk kelle alınıyor: Umut Nayir'de opsiyon: Kullanılmayacak

Bordo-Mavililer'in oyuncuyla devam etmeyeceği öğrenildi. Kış döneminde bir teklif gelirse, Trabzonspor gerekli tüm kolaylığı gösterecek. 1.91 boyundaki santrfor, Konferans Ligi için bildirilen listede de yer almamıştı. Süper Lig'de de oynayabildiğini söylemek pek mümkün değil...

#3
Foto - Beklenmedik karar: İlk kelle alınıyor: Umut Nayir'de opsiyon: Kullanılmayacak

Umut Nayir'in bu sezonki Süper Lig grafiği: Kasımpaşa: Kadroda ama oynamadı Başakşehir: Kadroda ama oynamadı Amed: Kadroda ama oynamadı Gençlerbirliği: Kadroda ama oynamadı Konyaspor: Kadroda ama oynamadı Galatasaray: Kadroda ama oynamadı Samsunspor: Sakat Beşiktaş: 2 dakika Çaykur Rizespor: Kadroda ama oynamadı Gaziantep FK: 27 dakika

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