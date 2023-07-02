  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Pazarlık süreci erken başladı! CHP endişeli
Gündem

Pazarlık süreci erken başladı! CHP endişeli

Yeniakit Publisher
2023-07-02 08:31:00 -
Pazarlık süreci erken başladı! CHP endişeli

İYİ Parti ve HDP’nin yerel seçimlerde kendi adaylarını çıkaracaklarını açıklaması CHP’yi endişelendiriyor. CHP’liler iki partinin pazarlık sürecini erken başlattığı ve İYİ Parti ile HDP arasında bir seçim yapmak zorunda bırakılacaklarını düşünüyor.

CHP, HDP’nin kendi adayı ile yarışacağını duyurduğu, İYİ Parti’nin de rest çektiği büyükşehirleri korumanın derdinde.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, büyükşehirler dahil tüm ülkede yerel seçimlere kendi adaylarını çıkaracaklarını duyurmasından sonra ana muhalefetteki gerilim yükseliyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de markaja aldığı CHP’de, yerel seçim tartışmaları da gündemden düşmüyor. Bu nedenle CHP, yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara’yı AK Parti’ye kaptırmamak için arka kapı diplomasisine ağırlık verdi.

 

KOZLARINI ERKEN OYNADILAR

HDP ve İYİ Parti ile dirsek temasını sürdüren CHP’de yerel seçimlerde İYİ Parti’nin de HDP’nin de pazarlık sürecini erken başlattığı düşüncesi hakim. Parti içi dengelerin büyük kurultaya kadar dalgalı seyredeceği CHP’de öncelik başta Ankara ve İstanbul olmak üzere 11 büyükşehri korumak. Büyükşehir belediyelerini ittifaklar politikası ile kazanan CHP’de HDP ve İYİ Parti’nin kozlarını erken oynayarak pazarlığı yükseltmek istediği düşüncesinde olanlar, “Tabanları bir koz olarak bize karşı kullanıp ellerini güçlendirmek istiyorlar. Ancak görmedikleri CHP’nin oyu. Biz olmazsak iki partinin de oyu boşta kalıyor” dedi. Kaynaklar, “Genel Merkez İYİ Parti ve HDP arasında bir seçim yapmak zorunda bırakıldı” diyerek, Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun kurultay öncesinde sıkıntılı bir süreçten daha geçeceğine işaret etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sözde milliyetçi İYİ Parti'den Öcalan sevici Merdan Yanardağ'a destek!
Sözde milliyetçi İYİ Parti'den Öcalan sevici Merdan Yanardağ'a destek!

Siyaset

Sözde milliyetçi İYİ Parti'den Öcalan sevici Merdan Yanardağ'a destek!

İYİ Partili Ümit Dikbayır'dan istifa açıklaması! Sosyal medya hesabından duyurdu
İYİ Partili Ümit Dikbayır'dan istifa açıklaması! Sosyal medya hesabından duyurdu

Siyaset

İYİ Partili Ümit Dikbayır'dan istifa açıklaması! Sosyal medya hesabından duyurdu

Cemal Enginyurt Öcalan seviciliğini savunup İYİ Partililere sataştı!
Cemal Enginyurt Öcalan seviciliğini savunup İYİ Partililere sataştı!

Siyaset

Cemal Enginyurt Öcalan seviciliğini savunup İYİ Partililere sataştı!

İYİ Parti'de Akşener'e tepkiler kızışıyor! 'Milliyetçileri saf dışı bıraktı'
İYİ Parti'de Akşener'e tepkiler kızışıyor! 'Milliyetçileri saf dışı bıraktı'

Siyaset

İYİ Parti'de Akşener'e tepkiler kızışıyor! 'Milliyetçileri saf dışı bıraktı'

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

aynılar değişmezler

malum zihniyet aynı solcu gözüken chp sağcı gözüken iyi parti ve hdp bunlar yerelde kesin beraberler kandırmaya çalışıyorlar insanları
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23