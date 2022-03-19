‘Pazarlık partileri demokrasiye tuzaktır’

YENİ AKİT ANKARA

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, "Pazarlık Partileri, demokratik siyasi hayatın bir unsuru değil Demokrasi’ye karşı kurulmuş bir tuzaktır" dedi.

"Far görmüş tavşana döndüler"

Geçtiğimiz günlerde TBMM'ye gelen Seçim Kanunu taslağını Ak Parti Milletvekili Hayati Yazıcı ile beraber yaptıkları çalışma sonucu hazırlayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak; "Kendi partisi içerisinde iktidar mücadelesinde sonuç alamayan kifayetsiz muhterisler, kaybettirme üzerine bir motivasyonla pazarlık gücünü artırmaya çalışırken bir anda far görmüş tavşana döndüler." demişti.

"İhanet pazarlaması"

Feti Yıldız son paylaştığı mesajda da sözde ittifak partilerine sert çıkıştı.

Yıldız'ın paylaşımı şöyle:

"Siyasette ihanetin bir ürün olarak düşünülüp pazarlanması ,

demokratik siyasi hayata, millet iradesine,partilere ve seçimlere karşı yapılan en iğrenç saldırıdır. “Pazarlık Partileri” demokratik siyasi hayatın bir unsuru değil Demokrasi’ye karşı kurulmuş bir tuzaktır."