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Pazarlarda çinekop denetimi! Balıkçılar şaşkına döndü

İzmir'deki Bornova Merkez Pazar Yeri'nde bulunan balık tezgahlarında Çinekop denetimi yapıldı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 14:08
Pazarlarda çinekop denetimi! Balıkçılar şaşkına döndü

İzmir'in Bornova ilçesinde, boyları 20 santimetrenin altında olan çinekopların (lüfer yavrusu) avlanmasının ve tezgahlarda müşteriyle buluşmasının önüne geçebilmek amacıyla bir dizi denetimlerde bulunuldu.

İzmir İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah saatlerinde Bornova Merkez Pazar Yeri'ndeki balık tezgahlarını denetledi.

Balıkçılar büyük şaşkınlık yaşadı

Sabahın erken saatlerinde, ellerinde mezuralarla gelen denetmenleri gören balıkçılar şaşkınlık yaşadı. Denetmenler, balıkları ölçtü, tezgahta  20 santimetreden küçük balık bulunmasa da balıkçılar, halden küçük çinekopları almamaları yönünde uyarıldı.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 14:08
  1. İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
  2. Bornova Merkez Pazar Yeri
  3. Çinekop
  4. çinekop denetimi

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