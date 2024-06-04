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Kobi Pazarlama ve e-ticaret altyapısını tek panelde buluşturan yeni ürün
Kobi

Pazarlama ve e-ticaret altyapısını tek panelde buluşturan yeni ürün

Yeniakit Publisher
2024-06-04 08:37:00 -
Pazarlama ve e-ticaret altyapısını tek panelde buluşturan yeni ürün

Yerli girişimin yeni ürünü Mars, e-ticaret ve pazarlama süreçlerini merkezi bir panelden yönetme olanağı sunuyor.

KOBİ ve girişimcilerin teknik bilgiye ihtiyaç duymadan e-ticarete başlamalarını sağlayan yeni nesil e-ticaret platformu ikas, kullanıcıların satışlarını artırmayı hedefleyen yeni aracını tanıttı. Yerli girişimin yeni ürünü Mars, e-ticaret ve pazarlama süreçlerini merkezi bir panelden yönetme olanağı sunuyor. Bu sayede iş süreçlerinde zaman ve maliyet tasarrufuna katkıda bulunan platform, işletmelerin satış performansını yükseltmeyi ve iş verimliliğini artırmayı hedefliyor.

ikas Mars, e-ticaret yapan KOBİ'lerin; pazarlama süreçlerini otomatikleştirerek müşteri etkileşimini ve gelirlerini artırmalarına yardımcı oluyor. Öte yandan e-ticaret profesyonelleri, Mars ile segmentlerine özel, kişiselleştirilmiş pazarlama içerikleri ve kampanyalar oluşturarak satış dönüşüm oranlarını artırabiliyor. Tüm pazarlama ve e-ticaret faaliyetleri, ayrıntılı raporlama özellikleriyle şeffaf bir biçimde takip edilebiliyor.

“Kullanıcılarımızın hikayesine ortak olabilmek için çalışıyoruz"

Mars platformunun işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirdikleri, devrim niteliğinde bir ürün olduğunu vurgulayan ikas Mars Proje Müdürü Serpil Dursun, “E-ticaret alanında her gün daha iyisini yapabilmek, kullanıcılarımızın hikayesine ortak olabilmek için çalışıyoruz. Yeni aracımız Mars, bu yenilikçi bakış açımızın son ürünü. Mars ile kullanıcılarımızın dijital dünyada rekabet avantajı elde etmek için ihtiyaç duydukları tüm destek ve kaynaklara kavuşacağına inanıyoruz. Akıllı ve maliyet etkin e-ticaret ve pazarlama çözümümüz Mars ile kullanıcılarımızı desteklemeye ve Türkiye'den e-ticarette başarı hikayeleri çıkarmaya kararlıyız" dedi.

Mars, e-posta, SMS ve pop-up kampanya otomasyonlarıyla müşteri davranışlarına göre otomatikleştirilmiş kampanyalar geliştirmeye olanak tanıyor. İşletme sahipleri, Mars'ın hazır şablonlarıyla, dakikalar içinde etkileyici pop-up'lar tasarlayarak, tasarımları özelleştirilmiş e-posta listelerinde kolayca kullanma imkanı buluyor. KOBİ ve girişimcilerin e-posta ve SMS kampanyalarını özelleştirerek müşteri ilişkilerini güçlendirmelerine yarayan Mars, influencer iş birlikleriyle affiliate pazarlama stratejileri uygulamak isteyen işletme sahiplerine de özel araçlar sunuyor.

Seri A turunda 20 milyon dolar yatırım almıştı

2017 yılında Mustafa Namoğlu, Tugay Karaçay, Ömercan Çelikler ve Umut Ozan Yıldırım tarafından kurulan ikas, 2023'te Deloitte Technology Fast 50 programına seçilmiş ve Türkiye'nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi arasında yer almıştı. ikas, Seri A yatırım turunu nisan ayının başında, Dünya Bankası kuruluşlarından IFC (Uluslararası Finans Kurumu) ve Re-Pie Portföy'ün liderliğinde, 20 milyon dolar yatırım alarak tamamlamıştı.
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