Pazarda Silahlı Kavga: 5 Şüpheli Tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Salı Pazarı'nda, iki esnaf arasında meydana gelen silahlı kavga, yer anlaşmazlığı nedeniyle patlak verdi.Meydana gelen, 3 şahsın silahla yaralanmasına ve 8 şahsın da darp neticesinde yaralanmasına sebep olan silahlı kavga ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı. Edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalar neticesinde kavgaya karıştığı tespit edilen 5 şüpheli şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayın ardından güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.