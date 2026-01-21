  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Leyen’den ABD'ye "yol ayrımına geldik" çıkışı AB'den tehdit gibi uyarı DSÖ dünyayı göreve çağırdı! Gazze'de 18 bin 500 kişi için zaman tükeniyor: Tahliye listesinde 4 bin çocuk var Süleyman Şah Türbesi havadan görüntülendi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklamalar CHP Lideri Özel ‘denetimsizlik ve ihmaller’ diyerek andı! Pişkin Tanju’nun pişkin genel başkanı! Bayrağa uzanan eller kırılıyor! Bakan Tunç açıkladı: 14 provokatör kıskıvrak yakalandı Havalanan uçakta büyük şok! Trump direkten döndü Netanyahu teklife cevap verdi: Bebek Katili Barış Kurulu’nda Yan bakma sebebiyle canice öldürülmüştü! Türkiye’yi yasa boğan 17 yaşındaki Atlas’ın son görüntüleri ortaya çıktı Fransa'dan Trump’a karşı Grönland'da tatbikat düzenlenmesi çağrısı Macron'dan NATO hamlesi
Aktüel Pazarda Silahlı Kavga: 5 Şüpheli Tutuklandı
Aktüel

Pazarda Silahlı Kavga: 5 Şüpheli Tutuklandı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Pazarda Silahlı Kavga: 5 Şüpheli Tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Salı Pazarı'nda iki esnaf arasında yer anlaşmazlığı nedeniyle silahlı kavga çıktı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Salı Pazarı'nda, iki esnaf arasında meydana gelen silahlı kavga, yer anlaşmazlığı nedeniyle patlak verdi.Meydana gelen, 3 şahsın silahla yaralanmasına ve 8 şahsın da darp neticesinde yaralanmasına sebep olan silahlı kavga ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı. Edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalar neticesinde kavgaya karıştığı tespit edilen 5 şüpheli şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayın ardından güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23