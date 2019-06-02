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Pazarda Ramazan Bayramı yoğunluğu

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala çarşı pazarda hareketlilik yaşanıyor.

02 Haziran 2019 Pazar 12:00
Pazarda Ramazan Bayramı yoğunluğu

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala çarşı pazarda hareketlilik yaşanıyor.


Şuhut Çarşı Pazarında 9 günlük tatilin yoğunluğu başladı. Vatandaşlar evlerinin eksiklerinin tamamlandığı, bayramlık alışverişlerin yapıldığı gezmelerini sahur vaktine kadar sürüyor. Çarşı merkezinde kurulan pazara akın eden vatandaşlar hem kendilerine hem de çocuklarına bayramlık kıyafetler alırken, pazar esnafı ise alışverişlerin yoğunluğundan oldukça memnun kaldıklarını belirtti.


Pazar esnafı Halil Koç bayram hareketliliği ile ilgili açıklamalarında, "Bereket versin diyelim, yardımcı olmaya çalışıyoruz herkese. Evet vatandaşlar alışveriş yapıyorlar. Çarşı ortamı Ramazan Bayramı’nın yaklaşması dolayısıyla kalabalık. İşlerimiz idare eder" dedi.


Pazar esnafı Hasan Şener ise, "Şu anda Şuhut Pazarındayız. Şuhut Pazarımız çok güzel Allah razı olsun herkesten. Alışverişlerimiz çok hareketli mübarek Ramazan ayının da bereketinden dolayı Allah’a çok şükür. Çalışmalarımız ve ticaretimiz bayram havasında geçiyor. Çok güzel şu anda her şey çok güzel. Müthiş bir kalabalık var pazarımızda, her şey dört dörtlük. Allah razı olsun devletimizden" ifadelerini kullandı.


Pazarda alışveriş yapan müşteri Hüseyin Özdemir de "Ramazan Bayramı hazırlıklarımızı yapıyoruz. Çok güzel gidiyor hazırlıklar kalabalık şu anda. Bayramlık olarak pantolon, tişört ayakkabı ne ihtiyacımız varsa onları alıyoruz. Biraz daha paramız oluverse daha güzel olacak" ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 12:00
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