0553 313 94 23

Pazarcılıktan Avrupa şampiyonasına

Pazarcılık yaparak kendisinin ve ailesinin geçimini sağlayan Diyarbakırlı Yakup Erat, kick boksta önemli derecele imza attı.

18 Haziran 2019 Salı 10:46
Pazarcılıktan Avrupa şampiyonasına

Pazarcılık yaparak kendisinin ve ailesinin geçimini sağlayan Diyarbakırlı Yakup Erat, kick boksta önemli derecele imza attı. Şu ana kadar 2 Avrupa üçüncülüğü, 1 Türkiye ikinciliği ve 1 de Türkiye üçüncülüğüne imza atan şampiyon pazarcı, sporuna daha fazla zaman ayırmak için yetkililerden yardım bekliyor.


Yakup Erat, Diyarbakırlı bir ailenin 6 çocuğundan en küçüğü. 15 yaşında olan ve geleceğe umutla bakan Yakup, hayatın zorluklarıyla küçük yaşta tanıştı. Korkmayan ve dört elle hayata sarılan Yakup, hem ekmeğini babasıyla birlikte pazarcılık yaparak kazanıyor hem de çok sevdiği kick boks sporunu yapıyor. 7 yıl önce başladığı kick boksta önemli dereceler elde eden Erat, 2 Avrupa üçüncülüğü ve Türkiye ikinciliğine imza attı. 10. sınıf öğrencisi olan Yakup Erat, idmanlarında arda kalan zamanlarını da babasına pazarcılık yaparak değerlendiriyor.


İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Erat, hedefinin Türkiye’nin ve dünyanın en iyi sporcuları arasında yer almak olduğunu söyledi. Erat, “7 yıldır kick boks yapıyorum, babamın ısrarı üzerine başladım. Normal günlerde okula gidiyorum okul çıkışı babamın yanında pazarcılık yapıyorum. Pazardan sonra ise idman yapmak için salona geliyorum. Erzurum’da yapılacak olan Türkiye şampiyonasına katılacağım, sponsorumuz olmadığı için sıkıntı yaşıyoruz, gidemiyoruz. Bize destek olunmasını istiyorum. Şimdiye kadar bir tane Türkiye 3’lüğüm, bir tane Türkiye ikinciliğim ve 2 defa da Avrupa 3’üncüsü oldum” dedi.



"Amacımız çocukları spora yönlendirmek"


17 yıldır kick boks Antrenörlüğünü yapana ve kick boks milli takım antrenörü Hacı Heybet Alan,amaçlarının çocuklara sporsal faaliyetler öğreterek terör ve uyuşturucudan uzak tutmak istediklerini dile getirerek yetkililerden destek beklediğini söyledi. Alan, “Bizim amacımız Diyarbakır’daki gençleri sporsal anlamda kazanma, farklı yönlere gitmelerini engelleyerek spora yönlendiriyoruz. Bunlar için illaki imkan lazım, imkanlar kısıtlı olduğu için Diyarbakır bölgesini az çok herkes biliyor, hepsi fakir çocuklardır. Amaç teröre ve uyuşturucuya gitmemeleri, Diyarbakır zaten hep ön yargılı, bu ön yargılardan kurtulmak istiyoruz. Biz artık terörle, uyuşturucuyla değil de şampiyonlarla, başarılarla anılmasını istiyoruz. Yakup’ta bunlardan biri, Yakup ilk yaz okulundan buraya geldi. Yaz tatilini değerlendirme amaçlı geldi, bizde ondaki cevheri görünce devam etmesini istedik. Yakup gibi nice sporcularda var, biz gençlere sahip çıkmak istiyoruz, buradan yetkililere seslenmek istiyoruz, bunlar sadece bizlerle olacak iş değil” diye konuştu.



“Her aldığımız madalya uyuşturucuya ve teröre vurulan bir darbedir”


Alan, Diyarbakırlı çocuklara destek verilirse uyuşturucu ve terörün bitebileceğini vurgulayarak aldıkları her madalyanın teröre ve uyuşturucuya bir darbe olduğunu ifade etti. Alan, “Diyarbakır’da birçok şey yapılıyor birazda spora ve Diyarbakır çocuklarına destek verilse, burada terör ve uyuşturucu biter. O kadar yetenekli sporcularımız var ki, destek olmadığı için mecbur bırakıyorlar. Bıraktıkları zamanda farklı yönlere gidiyorlar. Bizim her aldığımız madalya uyuşturucuya ve teröre vurulan bir darbedir. Biz dikenler içerisinde gül yetiştiriyoruz, ama imkanlarımız kısıtlı. Kendimiz için istemiyoruz, çocuklar için destek istiyoruz” ifadelerini kullandı.


Yakup’un babası İdris Erat ise oğluyla gurur duyduğunu, 2011’den beri sokaklarda kalmaması için spora gönderdiğini hocasının beklediği cevhere destekçi olarak karşılık vererek bugünlere geldiğini kaydederek, her zaman boş vaktinde kendisine pazarda yardım ettiğini aktardı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 10:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gençlerden havayolu şirketlerine büyük ilgi! İstihdama 'havalı' destek
    1. Gençlerden havayolu şirketlerine büyük..
    2. Tarihi Sur'da konuklar butik otellerde..
    3. Bayburt’ta sağanak yağış sele dönüştü
    4. Fasulye altın çağını yaşıyor
    5. Bakanlık çalışanları hakkında gözaltı..
    6. Büyükşehirden kiralama ihalesi
    7. Kanada’da şampiyonluk kutlamalarına..
    8. Ulubey Kanyonu "ters ev" ile ziyaretçi..
    9. Önce tümörden kurtuldu sonra anne oldu
    10. Zabıtadan yaralı kediye yardım eli
    11. Türkiye jeotermal enerjide kapasite..
    12. Fed, faiz indirimini temmuza bırakabilir
    13. Demirkapı Yaylası'nda dört mevsim bir..
    14. Aksa Jeneratör, Afrika'da sektör..
    15. Aliağa’da "Kadın Çiftçiler" projesi..
    16. Sanata dönüşen "Pirinç" tanesi ekmek..
    17. İlk çeyrekte 28.7 milyarlık teşvik..
    18. Suriyeli 5 işçinin ölümüyle ilgili 5..
    19. Bu yöntemden sonra güzellik sırrınızı..
    20. Salihli Kaymakamı Sağlam göreve başladı
    21. Kütahya Lisesi mezunları Yoncalı’da..
    22. Ankara'da FETÖ operasyonu
    23. TCMB'den repo ihalesi
    24. Piraziz’de şüpheli ölüm
    25. Mayıs ayında 4 bin 681 konut haberi..
    26. Samsun’da DEAŞ’tan 1 şahsa gözaltı
    27. Dev satın alma tamamlandı
    28. Sarımsağın atığı da antioksidan..
    29. BM temsilcisinin istifasının ardından..
    30. 180 yıllık onuru şehit aileleriyle..
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!