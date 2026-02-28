  • İSTANBUL
Dünya Pazar yerinde katliam!
Dünya

Pazar yerinde katliam!

Nijerya’nın Adamawa eyaletinde bir pazar yerinde silahlı saldırganlar dehşet saçtı. Sivil halka açılan ateş sonucu 21 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Nijerya’nın Adamawa eyaletinde bir pazar yerinde silahlı saldırganlar dehşet saçtı. Sivil halka açılan ateş sonucu 21 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Nijerya'nın kuzeydoğu kesiminde yer alan Adamawa eyaletinde, masum sivillere yönelik kanlı bir saldırı gerçekleştirildi. Ülkenin ulusal basın kuruluşlarında yer alan haberlere göre, eyaletin Madagali kasabasında kurulan pazar yerine kimliği belirsiz kişilerce silahlı baskın düzenlendi.

Ticaretin ve sosyal hareketliliğin yoğun olduğu bir sırada gerçekleştirilen saldırıda, açılan ateş sonucu ilk belirlemelere göre 21 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan çok sayıda vatandaşın ise çevredeki tıbbi merkezlerde tedavi altına alındığı bildirildi.

 

Bölgede İnsani Kriz Derinleşiyor

Nijerya, uzun süredir bu tür şiddet eylemleri ve çeşitli gruplar arasında yaşanan çatışmalarla mücadele ediyor. Adamawa ve çevre eyaletlerde istikrarsızlığın artması nedeniyle şimdiye kadar yüz binlerce kişi evlerini terk ederek güvenli bölgelere göç etmek zorunda kaldı. Son yaşanan pazar yeri baskını, bölgedeki güvenlik zafiyetini ve sivil halkın karşı karşıya olduğu tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi.

