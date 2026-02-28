  • İSTANBUL
SON DAKİKA
ABD'nin dev uçak gemisi Gerald R. Ford İsrail kıyılarına ulaştı

ABD'nin dev uçak gemisi Gerald R. Ford İsrail kıyılarına ulaştı

Ortadoğu’da tansiyonun zirve yaptığı bir dönemde, ABD donanmasının en güçlü unsuru olan dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford, İsrail açıklarına demirledi. Bu hamle, Washington yönetiminin bölgedeki askeri yığınağını "gövde gösterisi" boyutuna taşıdığı şeklinde yorumlanıyor.

ABD ile İran arasındaki nükleer müzakereler ve askeri çatışma endişeleri sürerken, ABD'den dikkat çeken bir hamle geldi. İsrail televizyonu Kanal 12, ABD'ye ait olan dünyanın en büyük uçak gemisi Gerald R. Ford'un İsrail kıyılarına ulaştığını duyurdu. Haberde, ABD'ye ait 20 yakıt ikmal uçağının geçtiğimiz Perşembe günü İsrail'e vardığı hatırlatılarak, bu gelişmelerin Washington yönetiminin İran'a saldırı ihtimaline karşı Orta Doğu'ya yaptığı askeri yığınağın bir parçası olduğu belirtildi.

ABD ordusundan konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

