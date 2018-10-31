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Pazar yerinde dehşet: Kurşun yağdırdı!

Antalya'nın Kepez ilçesinde, pazarda esnaflık yapan Mehmet Hür, kimliği henüz bilinmeyen kişi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 22:40
Pazar yerinde dehşet: Kurşun yağdırdı!

Olay, Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi’ndeki semt pazarında saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Hatay’da oturan iki çocuk babası Mehmet Hür, iddiaya göre bir süre önce geçim sıkıntısı yaşamaya başladı. Bu nedenle eşiyle arası açılan Hür, Antalya’ya gelerek çalışmaya başladı.

Pazarlarda seyyar şekilde çorap satan Hür, akşam saatlerinde pazar yerine açtığı sergisini topladı. Satmak için getirdiği çorapları motosikletine yükleyen Hür, kimliği henüz belirlenemeyen ve başında kapüşon olan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla Hür’e 6 kez ateş eden saldırgan daha sonra plakası öğrenilemeyen beyaz otomobiline binerek olay yerinden kaçtı.

Pazar esnafının durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık görevlileri, Hür’ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri cinayeti görenlerin ifadesini aldı. İfadeler doğrultusunda çevrede geniş çaplı araştırma başlatan ekipler, Hür’ün 07 K 1146 plakalı motosikletini ve satmak için getirdiği çorapları da güvenlik şeridi çekerek koruma altına aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından Hür’ün cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 22:40
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